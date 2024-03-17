Путин лидирует на выборах президента, показал exit poll

Опрос проводился на 1,4 тысячи избирательных участков в 69 субъектах РФ, всего было опрошено 466 324 человека. Ответили на вопросы 60,4% респондентов, отказались от ответа 39,6% респондентов. Результат экзитпола может расходиться с официальным результатом с учетом погрешности измерения, влияния дистанционного электронного голосования и высокой доли отказавшихся от ответа.