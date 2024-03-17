Путин лидирует на выборах президента, показал exit poll

«По результатам экзитпола ВЦИОМ, на выборах президента Российской Федерации самовыдвиженец В. Путин набрал 87% голосов. Остальные кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Н. Харитонов (КПРФ) — 4,6% голосов, В. Даванков (партия “Новые люди”) — 4,2%, Л. Слуцкий (ЛДПР) — 3,0%. Доля недействительных бюллетеней составила 1,2%», — говорится в результатах exit poll ВЦИОМ.
Результаты Харитонова, Слуцкого и Даванкова могут меняться, и места кандидатов также могут претерпеть изменения.
Опрос проводился на 1,4 тысячи избирательных участков в 69 субъектах РФ, всего было опрошено 466 324 человека. Ответили на вопросы 60,4% респондентов, отказались от ответа 39,6% респондентов. Результат экзитпола может расходиться с официальным результатом с учетом погрешности измерения, влияния дистанционного электронного голосования и высокой доли отказавшихся от ответа.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.