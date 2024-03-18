Володин поздравил Путина с победой на выборах

«Поздравляю с убедительной победой Владимира Владимировича Путина! Это победа всех граждан нашей страны! Сильный Президент — сильная Россия!» — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы отметил, что результат на выборах превзошел ожидания. По его словам, это ответ тем, кто делал все, чтобы Россия не стала сильной, стремился развалить ее.
«Наши противники понимают: Путин — преимущество России. Поэтому основные нападки и удары наносились по нему. Будущее есть только у независимых государств. Россия с президентом Путиным станет еще сильнее», — подчеркнул Володин.
Он отметил, что Вашингтону, Брюсселю и преступному киевскому режиму не удалось запугать людей.
«Несмотря на угрозу жизни, жители Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии пришли на избирательные участки, сплотились вокруг президента, проголосовав за будущее нашей страны», — добавил Володин.
«Выборы показали консолидацию общества, а также высочайший уровень доверия Владимиру Владимировичу Путину. Опираясь на такую поддержку, наш президент может еще больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан», — написал Володин.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.