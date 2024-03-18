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Президент Германии не будет поздравлять Путина с победой на выборах

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет направлять поздравления Владимиру Путину в связи с победой на президентских выборах, заявила изданию Tagesspiegel пресс-секретарь главы ФРГ Керстин Гаммелин.
Источник: © РИА Новости

«Никакого письма Путину не будет», — сказала Гаммелин.

При этом шесть лет назад, после президентских выборов 2018 года, Штайнмайер поздравил Путина с победой.

Владимир Путин набирает 87,32% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 95,0% протоколов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении выборов президента России, заявила, что в результатах выборов нет ничего удивительного, «вся Россия объединилась и дала отпор».

Путин Владимир