Президент Германии не будет поздравлять Путина с победой на выборах

«Никакого письма Путину не будет», — сказала Гаммелин.
При этом шесть лет назад, после президентских выборов 2018 года, Штайнмайер поздравил Путина с победой.
Владимир Путин набирает 87,32% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 95,0% протоколов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении выборов президента России, заявила, что в результатах выборов нет ничего удивительного, «вся Россия объединилась и дала отпор».