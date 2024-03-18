Путин побеждает в Республике Коми с 80,49 процента голосов

«Путин В. В. — 80,49%, Даванков В. А. — 6,49%, Харитонов Н. М. — 5,38%, Слуцкий Л. Э. — 5,08%… Обработано протоколов — 100%», — сообщается на странице избиркома Коми в соцсети «ВКонтакте».
Явка на выборах президента РФ в Коми, по предварительным данным, составила 58,52%.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.