Путин на выборах в Липецкой области набрал 86,99 процента голосов

«С высоким показателем явки прошли выборы президента России в Липецкой области. Результаты: Владимир Путин — 86,99%, Николай Харитонов — 4,72%, Владислав Даванков — 4,04%, Леонид Слуцкий — 2,88%», — говорится в сообщении.
По данным правительства, на прошедших выборах явка составила 77,49%, что является рекордом для региона. На предыдущих президентских выборах в 2018 году она была ниже более чем на пять процентных пунктов и составила 72,18%.
Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.