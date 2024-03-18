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Путин на выборах в Липецкой области набрал 86,99 процента голосов

ВОРОНЕЖ, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Липецкой области с 86,99% голосов по итогам обработки 100% протоколов при рекордной явке 77,49%, сообщили в Telegram-канале облизбиркома.
Источник: © РИА Новости

«С высоким показателем явки прошли выборы президента России в Липецкой области. Результаты: Владимир Путин — 86,99%, Николай Харитонов — 4,72%, Владислав Даванков — 4,04%, Леонид Слуцкий — 2,88%», — говорится в сообщении.

По данным правительства, на прошедших выборах явка составила 77,49%, что является рекордом для региона. На предыдущих президентских выборах в 2018 году она была ниже более чем на пять процентных пунктов и составила 72,18%.

Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.