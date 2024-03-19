Подводный флот в 2024 году усилят сразу четырьмя субмаринами

Сегодня на разных стадиях строительства находятся также пятый и шестой серийные «Борей-А» — «Дмитрий Донской» и «Князь Потёмкин». Кроме того, в этом году ВМФ получит ещё одну атомную субмарину — «Архангельск», четвертый корабль в линейке многоцелевых АПЛ проекта 885 М («Ясень-М»). Как и головная подлодка проекта — «Казань», эта субмарина обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и материалы. «Ясени» вооружены крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковыми «Цирконами», которые, как заявлял в обращении к федеральному собранию (29 февраля 2024) президент России Владимир Путин, уже применялись в зоне спецоперации на Украине.