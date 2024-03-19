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ЦЕРН прекратит работу почти с 500 специалистами, связанными с Россией

ЖЕНЕВА, 19 мар — РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в конце ноября прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией, заявил РИА Новости официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.
Источник: © РИА Новости

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — сказал он.

Марсолье напомнил, что ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от России.

«И мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы», — добавил он.

В декабре директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев сообщил, что специалисты Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) продолжат сотрудничать с Европейской организацией по ядерным исследованиям до осени 2024 года, но уже передают дела коллегам из других стран.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
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