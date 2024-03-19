ЦЕРН прекратит работу почти с 500 специалистами, связанными с Россией

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — сказал он.
Марсолье напомнил, что ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от России.
«И мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы», — добавил он.
В декабре директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев сообщил, что специалисты Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) продолжат сотрудничать с Европейской организацией по ядерным исследованиям до осени 2024 года, но уже передают дела коллегам из других стран.