Какую помощь от государства получают безработные казахстанцы и как ее оформить

«В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода», — говорится в сообщении, распространенном 19 марта.