МИД прокомментировал заявление Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном

В ходе пресс-конференции 12 марта Пашинян заявил, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность. По его словам, если дорога выходит за пределы де-юре территории Армянской ССР, она будет перестроена. На той же пресс-конференции Пашинян не исключил, что процесс делимитации армяно-азербайджанской границы может начаться с Тавушской области.