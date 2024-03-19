Размер госдолга Казахстана озвучили в Минфине

«Сейчас госдолг находится на безопасном уровне. В прошлом году доходы бюджета выросли на 42%. В этом году правительство тоже ожидает рост. Такой темп нужно обеспечивать и в дальнейшем. (…) Заемы брать в тенге, чтобы снизить валютные риски. В целом, на ближайшие пять лет уровень госдолга сложится на безопасном уровне. И не будет превышать 25% к ВВП», — говорил Смаилов в июне 2023 года.