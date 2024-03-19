Размер госдолга Казахстана озвучили в Минфине

Журналисты попросили главу Минфина назвать размер госдолга Казахстана. «На 1 января 2024 года госдолг Казахстана составляет 27 трлн тенге, или 22,8% к ВВП. У нас есть лимит — 33%. Он считается безопасным», — сообщил министр финансов Мади Такиев.
Напомним, год назад в Минфине заявляли, что по состоянию на 1 января 2023 года государственный долг составлял 25,3 трлн тенге, или 24,9% к ВВП. Из них правительственный долг составил 21,7% к ВВП, или 22 трлн тенге.
В конце 2023 года депутат Ерлан Саиров обратился к экс-главе Минфина Ерулану Жамаубаеву из-за размера госдолга Казахстана, заявив, что в стране могут начаться финансовые проблемы. Тогда в Минфине ответили, что вопрос госдолга находится на особом контроле государства.
При этом в начале того же года сенатор Шакарим Буктугутов указывал на риски увеличения госдолга до 45% к ВВП к 2050 году. На это экс-глава Минфина отвечал, что госдолг растет из-за высокого уровня мировой инфляции и базовой ставки.
Позже экс-премьер Казахстана Алихан Смаилов также высказывался о государственном долге страны.
«Сейчас госдолг находится на безопасном уровне. В прошлом году доходы бюджета выросли на 42%. В этом году правительство тоже ожидает рост. Такой темп нужно обеспечивать и в дальнейшем. (…) Заемы брать в тенге, чтобы снизить валютные риски. В целом, на ближайшие пять лет уровень госдолга сложится на безопасном уровне. И не будет превышать 25% к ВВП», — говорил Смаилов в июне 2023 года.
Согласно информации на официальном сайте Национального банка РК, внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент времени фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга и/или процентов.
В статистическом отчете по внешнему долгу Республики отражается стоимость и структура долговых обязательств страны, являющихся компонентой внешних обязательств, представленных в международной инвестиционной позиции страны. Обязательство, включаемое во внешний долг, должно фактически существовать и быть непогашенным. Решающим фактором является наличие у кредитора требования к заемщику.