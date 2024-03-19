Путин призвал ФСБ не забывать о предателях, участвующих в ДРГ

В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.