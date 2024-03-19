Путин призвал ФСБ не забывать о предателях, участвующих в ДРГ

По его словам, этих преступников нужно искать поименно и наказывать без срока давности.
В последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу.
В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.
В четверг и пятницу диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать.
Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.