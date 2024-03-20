Папа римский снова призвал к переговорам по Украине и Газе

Тот, кто способен признать поражение, «поднять белый флаг» и начать переговоры, — сильнее, об этом 9 марта заявил понтифик, говоря о конфликте на Украине. «Не стыдитесь вести переговоры до того, как все станет хуже. <…> Переговоры никогда не являются капитуляцией. Это мужество, чтобы не довести страну до самоубийства», — сказал он.