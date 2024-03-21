Пашинян назвал построенную при СССР Армянскую АЭС символом суверенитета

Премьер указал, что на протяжении десятилетий АЭС служила важнейшим элементом энергетической системы страны, обеспечивая стабильность и устойчивость производства энергии.
«В настоящее время около 30% электроэнергии в нашей стране вырабатывается за счет атомной энергии. Наш путь к этому моменту был тернистым, омраченным драматическим периодом закрытия АЭС. Сегодня мы можем с гордостью заявить, что, помимо прочего, она также символизирует и укрепляет наш суверенитет», — приводит слова Пашиняна правительственная пресс-служба.
Он отметил, что Ереван стремится поддерживать самые высокие стандарты ядерной безопасности и защищенности при эксплуатации Армянской АЭС, и это обязательство лежит в основе масштабной модернизации и перевооружения станции, проведенной в последние годы, что позволило продлить эксплуатацию Армянской АЭС до 2026 года.
«Имея такой опыт и установленные приоритеты, Армения, наряду со многими присутствующими здесь странами, приняла решение продлить срок эксплуатации своей АЭС с 2026 по 2036 год… Эта пролонгация заложит прочную основу для плавного перехода на новый энергоблок по окончании продленного периода эксплуатации ААЭС, что является нашей конечной целью», — заявил в четверг Пашинян.
По его словам, в этом отношении Армения привержена развитию тесного сотрудничества и использованию опыта как МАГАТЭ, так и стран-партнеров для определения оптимального решения по замене существующего энергоблока.
Армения имеет одну АЭС, она расположена возле города Мецамор в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенные в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью «Росатома» в 2021 году закончилась его модернизация. Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности. Ранее правительство Армении приняло постановление о начале процесса, направленного на продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
В декабре 2023 года ЗАО «Армянская АЭС» и подписало контракт с компанией «Русатом Сервис» — интегратором сервисного предложения ГК «Росатом» для АЭС за рубежом — рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий по повторному продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.