Пашинян назвал построенную при СССР Армянскую АЭС символом суверенитета

Армения имеет одну АЭС, она расположена возле города Мецамор в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенные в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью «Росатома» в 2021 году закончилась его модернизация. Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности. Ранее правительство Армении приняло постановление о начале процесса, направленного на продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.