ЕС решил начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины

«После многих лет застоя мы, наконец, двинулись вперед и воспользовались той рукой, которую нам тогда протянул ЕС. Это большое дело, прежде всего, для всех наших граждан. Не скрою, как я горжусь и благодарен всем партнерам за все, чего мы достигли за такой короткий период времени», — отметил политик. По его словам, страна «продолжит в том же духе».