В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники

Ранее лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным «Гетодак» сообщил румынским СМИ, что на стороне ВСУ сражаются около 50 румын и столько же молдаван.
На просьбу прокомментировать это заявление Носатый подтвердил, что в рядах ВСУ есть молдавские граждане. «Они выступают по собственной инициативе, это происходит легально, они вступили в военные структуры Украины», — заявил Носатый.
Также министр подчеркнул, что «не располагает данными о количестве» молдаван в рядах ВСУ.
При этом МИД Молдавии в сентября 2022 года выпустил предупреждение, что участие в военных действиях на территории других стран карается лишением свободы на срок до десяти лет. В министерстве отметили, что власти Молдавии должны принимать меры по предотвращению и противодействию наемнической деятельности, а также по выявлению и задержанию наемников.
Согласно данным Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, «лидер» в этом списке — Польша. Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено 349, отмечало МО РФ.
Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.