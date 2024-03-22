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В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники

КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил в эфире телеканала TV8, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники, однако не смог уточнить их количество.

Источник: Reuters

Ранее лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным «Гетодак» сообщил румынским СМИ, что на стороне ВСУ сражаются около 50 румын и столько же молдаван.

На просьбу прокомментировать это заявление Носатый подтвердил, что в рядах ВСУ есть молдавские граждане. «Они выступают по собственной инициативе, это происходит легально, они вступили в военные структуры Украины», — заявил Носатый.

Также министр подчеркнул, что «не располагает данными о количестве» молдаван в рядах ВСУ.

При этом МИД Молдавии в сентября 2022 года выпустил предупреждение, что участие в военных действиях на территории других стран карается лишением свободы на срок до десяти лет. В министерстве отметили, что власти Молдавии должны принимать меры по предотвращению и противодействию наемнической деятельности, а также по выявлению и задержанию наемников.

Согласно данным Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, «лидер» в этом списке — Польша. Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено 349, отмечало МО РФ.

Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.