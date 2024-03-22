Отношения России и Японии находятся на самом низком уровне, заявил посол

«В результате отношения не просто отброшены на несколько десятилетий назад, но по сути уничтожен во многом сам их фундамент, который был очень прочным и создавался на протяжении десятилетий усилиями многих авторитетных политиков, в том числе и в самой Японии. Нужно сказать, что отношениям нанесен такой ущерб, от которого даже при какой-то эвентуальной стабилизации они полностью оправиться не смогут. Это мое видение нынешней ситуации. Это точка невозврата», — подчеркнул глава дипломатической миссии.