Отношения России и Японии находятся на самом низком уровне, заявил посол

«Если мы объективно взглянем на двусторонние отношения, то можно совершенно точно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство. Фактически работа по демонтажу отношений ведется в настоящее время сразу по нескольким направлениям», — подчеркнул посол.
«Налицо конкретные попытки воздействовать на общественное мнение с целью сформировать в нем устойчивые антироссийские настроения на длительную перспективу. Продолжается давление на собственный бизнес, создаются разного рода препятствия для реализации совместных проектов в самых разных областях, в том числе и в тех, в которых объективно заинтересована и сама японская сторона», — отметил дипломат.
Все эти факторы сказались на состоянии российско-японских отношений.
«В результате отношения не просто отброшены на несколько десятилетий назад, но по сути уничтожен во многом сам их фундамент, который был очень прочным и создавался на протяжении десятилетий усилиями многих авторитетных политиков, в том числе и в самой Японии. Нужно сказать, что отношениям нанесен такой ущерб, от которого даже при какой-то эвентуальной стабилизации они полностью оправиться не смогут. Это мое видение нынешней ситуации. Это точка невозврата», — подчеркнул глава дипломатической миссии.
Посол России Николай Ноздрев, японист по образованию, высказал предположение, что нынешнее состояние отношений продлится в течение длительного периода. На вопрос РИА Новости оценить отношения по температурной шкале, дипломат назвал их состояние «глубокой заморозкой».
«Я бы сказал, что отношения стали объектом глубокого замораживания. И очевидно, что эта ситуация продлится весьма длительный период, к сожалению. Безусловно, если говорить о задачах российской политики на японском направлении, с учетом особого статуса Японии как государства-соседа, мы всегда стремились к тому, чтобы иметь прежде всего стабильные и прогнозируемые на долгосрочную перспективу отношения. Но в нынешнем замороженном состоянии этих отношений говорить об этом очень сложно».
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.