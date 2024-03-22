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Зеленский назвал проблемы ВСУ с боеприпасами позором Европы

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран ЕС настойчиво призывал к увеличению военной поддержки, пишет Tagesschau.

Источник: AP 2023



«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас», — сказал он.

В начале февраля глава дипломатии ЕС Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.

ЕС