Вице-премьер Молдавии не исключил вступления в ЕС до 2030 года

КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что приднестровский конфликт не является препятствием для евроинтеграции, однако необходимо обсудить решение, которое позволит стране до 2030 года войти в ЕС вместе с Приднестровьем.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию.
«Приднестровский конфликт не является препятствием для нашего вступления в ЕС — это заявляю не я, это говорят самые высокопоставленные лица Брюсселя. Мы должны в ближайшее время обсудить внутри страны, как убедиться, что и жители левого берега Днестра могут пользоваться ускоренным процессом, через который проходит Молдавия, и как обеспечить, чтобы в 2030 году мы были бы готовы вступить ЕС единой страной», — заявила Герасимова на брифинге.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.