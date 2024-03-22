Минюст расширил список иноагентов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналиста Кирилла Набутова*, Александра Скобова*, проекты «Лаборатория публичной социологии»*, «Смола»*, «T-invariant»*, сообщается на сайте ведомства.
«Двадцать второго марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К. В. Набутов*, А. В. Скобов*, проект “Лаборатория публичной социологии”*, “Смола”* (“Smola”*), проект “T-invariant”*, — говорится в сообщении.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
* Организации признанные в России иностранными агентомами.