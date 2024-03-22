Минюст расширил список иноагентов

«Двадцать второго марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К. В. Набутов*, А. В. Скобов*, проект “Лаборатория публичной социологии”*, “Смола”* (“Smola”*), проект “T-invariant”*, — говорится в сообщении.