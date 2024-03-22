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Минюст расширил список иноагентов

Минюст РФ включил в реестр иноагентов Набутова, Скобова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналиста Кирилла Набутова*, Александра Скобова*, проекты «Лаборатория публичной социологии»*, «Смола»*, «T-invariant»*, сообщается на сайте ведомства.

«Двадцать второго марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К. В. Набутов*, А. В. Скобов*, проект “Лаборатория публичной социологии”*, “Смола”* (“Smola”*), проект “T-invariant”*, — говорится в сообщении.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

* Организации признанные в России иностранными агентомами.

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