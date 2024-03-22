Путину в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.