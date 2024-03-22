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Путину в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в «Крокус сити холле» было доложено о начале стрельбы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«В первые минуты произошедшего в “Крокус сити холл” президенту было доложено о начале стрельбы», — сказал Песков журналистам.

ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

Песков Дмитрий
Путин Владимир