Путину в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

«В первые минуты произошедшего в “Крокус сити холл” президенту было доложено о начале стрельбы», — сказал Песков журналистам.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.