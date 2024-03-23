Токаев проведет совещание с членами совбеза в связи с терактом в России

«Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации», — говорится в сообщении в субботу.
Напомним, вечером 22 марта неизвестные совершили крупный теракт российском «Крокус сити холле» в России. По последним данным, в результате теракта погибли около 70 человек, в числе жертв нападения несколько детей, около 115 человек пострадали. По сообщению МИД Казахстана, информация о погибших и пострадавших казахстанцах при теракте в Москве не поступала. Для граждан Казахстана в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» открыли горячую линию.
Президент Касым-Жомарт Токаев от лица Казахстана решительно осудил террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Москве.
Отметим, что Украина почти сразу же заявила о непричастности к теракту. 23 марта стало известно о задержании двоих граждан Таджикистана по делу о теракте.