Токаев проведет совещание с членами совбеза в связи с терактом в России

Напомним, вечером 22 марта неизвестные совершили крупный теракт российском «Крокус сити холле» в России. По последним данным, в результате теракта погибли около 70 человек, в числе жертв нападения несколько детей, около 115 человек пострадали. По сообщению МИД Казахстана, информация о погибших и пострадавших казахстанцах при теракте в Москве не поступала. Для граждан Казахстана в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» открыли горячую линию.