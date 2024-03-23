Генсек ООН призвал страны мира сплотиться в борьбе с ИГИЛ

«Мы твердо осуждаем и считаем категорически неприемлемым теракт, который произошел в Москве, и в связи с этим призываем все страны взаимодействовать между собой, чтобы ИГ не смогло больше нанести удар где бы то ни было в мире», — сказал Гутерриш.