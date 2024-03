Генсек ООН призвал страны мира сплотиться в борьбе с ИГИЛ

О том, что ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ, стало известно в ночь после произошедшего 22 марта нападения. The New York Times писала, что американские чиновники в марте собрали «разведданные» о том, что базирующееся в Афганистане «Исламское государство — Хорасан» планировало нападение в Москве. The Washington Post (WP) также сообщает со ссылкой на источники, что разведданные относились к возможной активности «ИГ — Хорасана» внутри России.