В России удвоили число звонков для заключенных

Проект закона в марте 2023 года разработал Минюст. Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, комментируя предложение, подчеркнул, что оно не обеспечит гарантии прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных полностью. Он отметил, что у женщин есть безусловное право на дополнительное свидание, а у мужчин — только с оговоркой. По его словам, это «создает определенный дисбаланс прав по половому признаку». Член СПЧ Ева Меркачева добавила, что дополнительное свидание будет зависеть от руководства — «без воли следователя» его не будет.