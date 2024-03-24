Кадыров пообещал короткий разговор «лжепатриотам», призывающим к фашизму

По его мнению, ничего не мешает «успешно побороться» с националистическими проявлениями внутри страны. С подстрекателями к этническим чисткам «разговор будет короткий в рамках железного закона», пообещал глава Чечни. Он призвал к благоразумию и объективности, оставаться для страны «полезными гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками» спецслужб Запада, а также не допустить «гражданского преследования по национальному или религиозному признаку».