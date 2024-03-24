В Словакии во второй тур вышли прозападный и «пророссийский» кандидаты

Как выяснила Politico, антиукраинский курс Фицо связан с унижением, которое он испытал во время своего первого премьерского срока в 2009 году. По данным издания, на фоне газового кризиса между Москвой и Киевом он прибыл на Украину для переговоров с тогдашней коллегой Юлией Тимошенко, но делегацию заставили долго ждать, а после отчитали перед журналистами. Когда он прибыл затем в Россию, его встретили продуманной церемонией в Георгиевском зале Кремля. Фицо «определенно помнит, что произошло в 2009 году», признал бывший глава МИД Словакии Мирослав Влаховский.