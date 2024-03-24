Reuters сообщило о попытке «Аль-Каиды» убить Клинтона в 1996 году

Террористы «Аль-Каиды» в сентябре 2001 года атаковали башни-близнецы и здание Пентагона с помощью угнанных самолетов. После этого президент Джордж Буш объявил о глобальной «войне с террором». «Наша война против терроризма начинается с “Аль-Каиды” но на этом не заканчивается. Она не закончится до тех пор, пока всякая террористическая группировка глобального размаха не будет обнаружена, остановлена и повержена», — сказал он.