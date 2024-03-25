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Посол России отказался посещать МИД Польши по «ракетному инциденту»

ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев решил не посещать МИД Польши, куда его пригласили по «ракетному инциденту», заявил дипломат в беседе с РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался», — сказал он.

Накануне польские военные заявили, что рано утром воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла.

Посол уточнил, что сегодня утром его пригласили в ведомство на встречу с одним из заместителей министра. Польская сторона сообщила, что это связано с «ракетным инцидентом».

В свою очередь, Андреев спросил, планирует ли польская сторона предоставить посольству какие-либо доказательства своих утверждений.

«Внятного ответа я не получил и обратил внимание на то, что мы до сих пор ждем от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года. Никаких доказательств этих утверждений мы до сих пор не получили», — указал посол.

Собеседник агентства констатировал, что в сложившейся ситуации он не видит смысла посещать МИД Польши.

«Я предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или с курьером», — добавил он.

Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины.

Так, в ноябре 2022-го в Пшеводуве, недалеко от границы двух стран, упала ракета, погибли два человека. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Владимир Зеленский также настаивал, что Киев не имеет отношения к инциденту. Но позже президент Польше Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. Позднее это официально признал генеральный прокурор страны, министр юстиции Збигнев Зебро.

Кроме того, 29 декабря прошлого года польские военные заявили, что в воздушное пространство республики вошел неопознанный объект, который затем пропал с радаров. Позднее Генштаб страны бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство ракета была российской и она «через неполные три минуты покинула территорию». При этом не было представлено никаких подробностей или фактов, подтверждающих эти обвинения.

дипломатия