Посол России отказался посещать МИД Польши по «ракетному инциденту»

«Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался», — сказал он.
Накануне польские военные заявили, что рано утром воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла.
Посол уточнил, что сегодня утром его пригласили в ведомство на встречу с одним из заместителей министра. Польская сторона сообщила, что это связано с «ракетным инцидентом».
В свою очередь, Андреев спросил, планирует ли польская сторона предоставить посольству какие-либо доказательства своих утверждений.
Собеседник агентства констатировал, что в сложившейся ситуации он не видит смысла посещать МИД Польши.
«Я предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или с курьером», — добавил он.
Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины.
Так, в ноябре 2022-го в Пшеводуве, недалеко от границы двух стран, упала ракета, погибли два человека. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Владимир Зеленский также настаивал, что Киев не имеет отношения к инциденту. Но позже президент Польше Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. Позднее это официально признал генеральный прокурор страны, министр юстиции Збигнев Зебро.
Кроме того, 29 декабря прошлого года польские военные заявили, что в воздушное пространство республики вошел неопознанный объект, который затем пропал с радаров. Позднее Генштаб страны бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство ракета была российской и она «через неполные три минуты покинула территорию». При этом не было представлено никаких подробностей или фактов, подтверждающих эти обвинения.