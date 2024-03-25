Посол России отказался посещать МИД Польши по «ракетному инциденту»

«Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался», — сказал он.

Накануне польские военные заявили, что рано утром воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла.

Посол уточнил, что сегодня утром его пригласили в ведомство на встречу с одним из заместителей министра. Польская сторона сообщила, что это связано с «ракетным инцидентом».

«Внятного ответа я не получил и обратил внимание на то, что мы до сих пор ждем от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года. Никаких доказательств этих утверждений мы до сих пор не получили», — указал посол.