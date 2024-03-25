США по разным канала пытаются убедить всех, что киевского следа в кровавом теракте в «Крокус Сити Холле» якобы нет, что это совершила группировка «ИГИЛ» («Исламское государство», ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ). Атака была совершена руками радикальных исламистов, однако Россию интересует заказчик преступления, 25 марта заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта.