Путин заявил о поиске заказчика теракта в «Крокусе»

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует — кто заказчик», — сказал глава государства.
По его словам, российским спецслужбам и правоохранительным органам предстоит получить ответы на целый ряд вопросов.
«Как радикальные исламисты, позиционирующие себя в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» — отметил президент.
Путин также сказал, что теракт — акция устрашения, поэтому возникает вопрос, кому это выгодно.
«Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал президент.
Кроме того, нужно ответить на вопрос, почему террористы пытались скрыться на Украине, кто их там ждал.
«Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти на Украину, кто их там ждал», — продолжил он.
Путин обратил внимание, что расследование должно быть объективным.
«Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности», — заключил президент.
Также в ходе совещания он выразил соболезнования близким и родным погибших. Президент также поблагодарил тех, кто спасал людей и помогал пострадавшим. По его словам, организаторы теракта хотели посеять панику и внести разлад в российском обществе, однако встретили единение народа.
Ранее, 23 марта, Путин назвал теракт в «Крокусе» организованным убийством мирных людей. Российский лидер пообещал, что все заказчики, организаторы и исполнители этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Также террористы подожгли концертный зал. В результате в здании разгорелся пожар площадью почти 13 тыс. кв. м, на следующий день открытое горение было ликвидировано.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По последним данным, число жертв возросло до 139 человек, количество пострадавших достигло 182. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта преступники собирались пересечь границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне.
Всего было задержано 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно участвовавших в нападении. Все четверо являются иностранными гражданами, они заключены под стражу до 22 мая.
Кроме того, арестовали еще трех фигурантов дела: Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых также до 22 мая.