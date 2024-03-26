Запад откровенно высказался о своих интересах на Украине, заявили в МИД

«Впервые так откровенно представитель западных режимов рассказал о сути происходящего. Дело в не в “любви к украинцам”, которых западники уже практически уничтожили. А в желании США сохранить свою гегемонию, поддерживать затухающую роль в мировых делах. От созидательности в американском подходе к международным отношениям не осталось и следа», — написала Захарова.