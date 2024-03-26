Арестович* «проговорился» об ответственности Киева за теракт в «Крокусе»

«(Российские власти якобы заявляют. — Прим. ред.) Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас (на Украине. — Прим. ред.) убивают столько людей, сколько мы убили… Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — заявил политик в видеозаписи, опубликованной на его YouTube-канале.
Развивая мысль, Арестович* всячески пытался доказать отсутствие связи Киева с событиями в «Крокусе».
Это не первые признания представителей Украины о причастности страны к терактам на территории России.
Так, сегодня глава СБУ Василий Малюк фактически подтвердил причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на российских и украинских политиков и общественных деятелей. Он заявил, что Киев «никаким образом не будет признавать этого», но подробно рассказал о деталях убийств военкора Владлена Татарского, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, а также покушения на писателя Захара Прилепина.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По данным председателя СК Александра Бастрыкина, погибли 139 человек, из них 40 от огнестрельных ранений, пострадали —182.
Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержали 11 человек, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов