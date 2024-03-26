Арестович* «проговорился» об ответственности Киева за теракт в «Крокусе»

«(Российские власти якобы заявляют. — Прим. ред.) Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас (на Украине. — Прим. ред.) убивают столько людей, сколько мы убили… Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — заявил политик в видеозаписи, опубликованной на его YouTube-канале.