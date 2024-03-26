Франция и Польша выступили за ужесточение импорта зерна с Украины

20 марта Европарламент (ЕП) решил продлить приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025-го. Также ЕП оставляет за собой право принять необходимые меры, в случае если эта продукция приведет к сбою на внутренних рынках одной или нескольких стран. Данное положение включает возможность экстренного прекращения действия отмены тарифов в отношении таких продуктов, как курица, яйца, сахар, овес, кукуруза, все виды круп и мед.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено заявил журналистам, что дестабилизация рынков может подорвать общественную поддержку Киева, что не будет ни в интересах ЕС, ни украинцев. Его польский коллега Чеслав Секерский заявил, что фермеры в странах, соседних с Украиной, «платят слишком высокую цену».

По данным агентства, Париж и Варшава настаивают на ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины, чтобы доступный к перевозке лимит был средним за 2021−2023 годы. Politico ранее сообщало, что такой шаг может привести к потере Киевом около €1,2 млрд торгового дохода.

Министр сельского хозяйства Бельгии (которая в течение шести месяцев председательствует в ЕС) Дэвид Кларинваль заявил Reuters, что ожидает, что решение будет найдено в ближайшие дни, не вдаваясь в подробности.

Решение о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины было введено в 2022-м. В конце января Еврокомиссия выступила с предложением продлить его еще на год. Против выступили фермеры стран ЕС, граничащих с Украиной, и начали акции протеста. В частности, в Польше фермеры блокируют дороги, автострады и автомагистрали. Они протестуют не только против украинского зерна, но и так называемого зеленого курса Евросоюза — положений политики ЕС по окружающей среде.