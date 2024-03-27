Байден оскорбительно высказался в адрес Путина

До этого, 21 февраля, Байден во время сбора средств на предвыборную кампанию в Сан-Франциско оскорбил Путина. Новые ругательства Байден позволил себе, рассуждая на тему ядерного конфликта. При этом он отметил, что «экзистенциальной угрозой человечеству является климат». В свою очередь, российский президент, комментируя высказывание Байдена в свой адрес, напомнил, что ему в ходе интервью задавали вопрос о том, какой президент США для России более предпочтителен. Тогда он ответил, что Россия будет работать с любым американским лидером, однако Байден всё же более удобен для российского руководства. По его словам, реакция Байдена подтверждает, что он был прав.