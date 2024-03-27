Украина получит $1,5 млрд по программе Всемирного банка

«Совет директоров Всемирного банка одобрил решение о выделении Украине $1,5 млрд в рамках займа в поддержку политики развития. Из них $984 млн поступит от Японии и $516 млн — от Великобритании», — написал он в своем Telegram-канале.
Шмыгаль выразил надежду на то, что киевский режим сможет получить эти средства до конца марта. Он отметил, что деньги будут направлены на социальные и гуманитарные цели, а также на восстановление объектов в стране.
Ранее, 20 марта, Шмыгаль сообщил, что Украина получит $1,5 млрд от Канады на закрытие дефицита в бюджете страны, деньги пойдут, в частности, на социальные программы помощи украинцам. По его словам, общая сумма поддержки, предоставленной Канадой с начала конфликта, уже достигла $5,2 млрд.
9 марта издание New Voice (NV) со ссылкой на источники в офисе президента республики и пропрезидентской парламентской фракции партии «Слуга народа» сообщило, что украинские власти планируют сократить не менее пяти министерств из 19 имеющихся из-за дефицита бюджета страны.
Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный 7 января заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада. По его словам, 2023 год стал исключительно сложным для Киева. Он призвал пополнить бюджет Украины с помощью эмиссии денег или ценных бумаг.
До этого, 1 января, президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».
Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко 27 декабря заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.