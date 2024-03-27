Клишас объяснил невозможность приговорить террористов к смертной казни

В ст. 205 УК (теракт) максимальное наказание — пожизненное лишение свободы, а уголовные дела по ней «не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей (п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК)». «Данные дела были выведены из-под суда присяжных федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 321-ФЗ», — напомнил Клишас. Соответственно, даже при отсутствии моратория (действует в стране с 1996 года) террористы не могут быть казнены.