Захарова рассказала, почему Запад поменял реакцию на теракт в «Крокусе»

«Они пришли вчера, пришли в том числе и западники, в наше министерство, и они поняли, что несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, метрополии, мир уже шагнул вперед. И они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии», — сказала она.