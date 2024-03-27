Захарова рассказала, почему Запад поменял реакцию на теракт в «Крокусе»

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Представители Запада поняли, что «останутся за бортом», если не изменят отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», и поэтому накануне массово посещали российский МИД, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Они пришли вчера, пришли в том числе и западники, в наше министерство, и они поняли, что несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, метрополии, мир уже шагнул вперед. И они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии», — сказала она.
Как подчеркнула дипломат, мировое большинство не оставило западным лидерам ни шанса, чтобы не поменять реакцию с «сумасшедшей» на нормальную.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.