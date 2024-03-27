МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

Отмечается, что министерство вызвало временного поверенного в делах России в Риге Олега Зыкова и выразило категорический протест из-за «неприемлемых и провокационных публичных заявлений» диппредставительства на протяжении «длительного периода времени».
«Министр иностранных дел Латвийской Республики принял решение объявить одного из дипломатов посольства Российской Федерации персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до 10 апреля», — говорится в публикации ведомства.
Словенское агентство STA 21 марта сообщило, что власти республики объявили сотрудника посольства РФ в Любляне персоной нон грата. Это решение было мотивировано якобы «осуществлением деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом», указали там. Сотрудник должен будет покинуть Словению до 28 марта.
Ранее, 20 марта, МИД Молдавии указал российскому дипломату, объявленному персоной нон грата, покинуть страну в течение трех дней. Кроме того, там также отметили, что послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову выражен протест из-за открытия избирательных участков для проведения выборов президента России на территории Приднестровья.
До этого, 19 марта, Эстония также объявила персоной нон грата российского дипломата. Представителя посольства РФ проинформировали при передаче ноты, что Таллин «не намерен терпеть действия России, направленные против независимости и суверенитета Эстонии».
В МИД РФ прокомментировали действия со стороны западных коллег и заявили, что Россия даст соответствующий ответ на такие решения.