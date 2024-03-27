МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

Словенское агентство STA 21 марта сообщило, что власти республики объявили сотрудника посольства РФ в Любляне персоной нон грата. Это решение было мотивировано якобы «осуществлением деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом», указали там. Сотрудник должен будет покинуть Словению до 28 марта.