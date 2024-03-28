Путин призвал беречь единство народа и исключил нападение России на Европу

«Мы же никого не трогали — к нам двигались. Мы, что ли, через океан перебрались к границам Соединенных Штатов? Нет, они к нам подходят, и подошли вплотную. А мы что делаем? Только защищаем своих людей на наших исторических территориях», — сказал глава государства.