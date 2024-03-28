Путин призвал беречь единство народа и исключил нападение России на Европу

«Деструктивные мысли».
Глава государства в ходе визита встречи с летчиками в 344-м государственном центре боевого применения и переучивания летного состава призвал бережно относиться к единству российского народа.
«Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну, и главным пострадавшим будет русский народ».
Путин признался, что когда слышит «ура-патриотические» лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги. Он призвал серьезно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в стране.
«Нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьезно, не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждое слово, каждую фразу — думать о том, что у нас одна большая единая Родина», — сказал Путин.
По словам главы государства, следует беречь межнациональный мир в России.
«Мы при этом никогда не должны забывать, что мы страна многонациональная, многоконфессиональная. Мы всегда должны с уважением относиться — мы так и делаем — к нашим братьям, представителям других конфессий: и к мусульманам, и к иудеям, ко всем», — отметил Путин. «Чушь и бред».
Звучащие на Западе заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу — это чушь и бред с целью запугать собственное население, заявил президент.
По его словам, сателлиты США «побаиваются большой, сильной России», хотя напрасно это делают. «У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств», — подчеркнул глава государства.
«Это полная чушь — возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, чехов пугают. Просто бред. Очередной способ обмануть свое население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах, вот и все».
Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред, разница в военных расходах велика, указал глава государства. Он напомнил, что в 2022 году США потратили на военные расходы 811 миллиардов долларов, тогда как Россия — 72 миллиарда.
«Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», — заметил Путин.
Он напомнил, что не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную.
«Мы же никого не трогали — к нам двигались. Мы, что ли, через океан перебрались к границам Соединенных Штатов? Нет, они к нам подходят, и подошли вплотную. А мы что делаем? Только защищаем своих людей на наших исторических территориях», — сказал глава государства.
Президент отметил, что Россия в ходе спецоперации на Украине защищает людей на своих исторических территориях, если бы после развала СССР выстраивалась система безопасности в Европе, ничего бы не было.
«Работают отлично».
Путин заявил, что не сомневается в выполнении Вооруженными силами поставленных задач. При этом он оценил на отлично работу авиации в зоне спецоперации.
«Все работают отлично, вносят огромный вклад в достижение общей победы… Самое главное — все воюют бесстрашно, огромный, просто огромный вклад вносят в достижение общего успеха».
По его словам, очень тяжелую работу выполняют летчики штурмовой авиации. Путин отметил и работу армейской и бомбардировочной, а также военно-транспортной авиации.
При этом он выразил уверенность, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что, если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику — Россия будет их уничтожать.