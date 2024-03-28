Шольц заявил, что в Германии не знали о подготовке теракта в «Крокусе»

В дипмиссии также отметили, что правительство США поддерживает каналы связи с российскими властями для обмена важной информацией по вопросам безопасности. В Кремле, в свою очередь, заявили, что контактов со странами Запада в сфере борьбы с терроризмом у России сейчас нет.