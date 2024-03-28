В МИД заявили о подготовке НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией

Власти Румынии ранее пообещали вложить 2,5 миллиарда евро в модернизацию авиабазы «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца. Там также появится военный городок, в котором смогут разместиться 10 тысяч военных с семьями. Телеканал TVR Info отмечал, что модернизация позволит к 2040 году превратить базу в крупнейший подобный объект НАТО в Европе. Американские войска используют ее с 1999 года.
«Расширение румынской авиабазы — еще одно доказательство того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона», — отметили в МИД.
В ведомстве добавили, что «форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше, Прибалтике».
Подобная активность, по словам дипломатов, провокационна, она обостряет военную напряженность по периметру российских границ, создает дополнительные угрозы безопасности страны.
«Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной», — подчеркнули в министерстве.
В МИД пообещали отслеживать действия Румынии, оценивать появляющиеся риски и учитывать их в ходе военного планирования.
Президент России Владимир Путин вечером в среду в ходе встречи с военными летчиками в Торжке отметил, что не Россия двигалась к границам стран НАТО — все произошло наоборот.
«Они к нам подходят, и подошли вплотную. А мы что делаем? Только защищаем своих людей на наших исторических территориях», — сказал глава государства.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран блока, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.