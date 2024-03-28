Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе комитета по КНДР

Китай при голосовании воздержался. Остальные члены СБ были «за».
В тексте говорилось, что СБ ООН «постановляет продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов».
Как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва убеждена, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР.
По его словам, западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логики.
«Орудием этой пагубной ситуации стала группа экспертов 1718, которая перестала справляться со своими прямыми обязанностями. Ее работа стала сводиться к подыгрыванию западным подходам, перепечатыванию ангажированной информации, анализу газетных заголовков и низкокачественных снимков», — подчеркнул постпред в СБ ООН.
«Тем самым группа фактически расписывается в своей неспособности выработать трезвые оценки состояния санкционного режима. Панель продолжала цепляться к ничтожным мелочам, несоизмеримым с проблемами полуострова», — добавил он.