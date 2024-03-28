Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе комитета по КНДР

ООН, 28 мар — РИА Новости. Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Китай при голосовании воздержался. Остальные члены СБ были «за».

В тексте говорилось, что СБ ООН «постановляет продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов».

Как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва убеждена, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР.

По его словам, западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логики.

«Орудием этой пагубной ситуации стала группа экспертов 1718, которая перестала справляться со своими прямыми обязанностями. Ее работа стала сводиться к подыгрыванию западным подходам, перепечатыванию ангажированной информации, анализу газетных заголовков и низкокачественных снимков», — подчеркнул постпред в СБ ООН.

«Тем самым группа фактически расписывается в своей неспособности выработать трезвые оценки состояния санкционного режима. Панель продолжала цепляться к ничтожным мелочам, несоизмеримым с проблемами полуострова», — добавил он.

ООН