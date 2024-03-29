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Посол Антонов назвал непристойными заявления Байдена в адрес Путина

Оскорбительные высказывания американского лидера Джо Байдена в отношении российского президента Владимира Путина являются непристойными и неприемлемыми. Об этом 28 марта заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Источник: Известия

Так, американский президент 26 марта в ходе выступления в штате Северная Каролина снова позволил себе оскорбительно высказаться в отношении российского лидера Путина, назвав его «мясником».

«К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, просто непристойные замечания в адрес российского руководства», — сказал Антонов.

Также посол РФ в США сообщил, что уже озвучил в Белом доме российскую позицию о неприемлемости подобных слов. Он отметил, что наша страна не будет оставлять такие замечания без ответа и будет реагировать «адекватно энергично». По словам российского дипломата, Путин никогда не позволял себе уничижительных замечаний в адрес политического руководства зарубежных стран.

Ранее, 15 марта, Джо Байден в ходе публичного выступления назвал российского президента «бандитом». В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Известиями» указала на нехватку лекарств, а Белом доме, вследствие чего президент США грубо высказывается в адрес Владимира Путина.

Слова американского лидера в этот же день прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что США вряд ли могут испытывать гордость за очередную словесную выходку Байдена в сторону Путина.

До этого, 21 февраля, Байден во время сбора средств на предвыборную кампанию в Сан-Франциско оскорбил Путина. Новые ругательства Байден позволил себе, рассуждая на тему ядерного конфликта. При этом он отметил, что «экзистенциальной угрозой человечеству является климат». В свою очередь, российский президент, комментируя высказывание Байдена в свой адрес, напомнил, что ему в ходе интервью задавали вопрос о том, какой президент США для России более предпочтителен. Тогда он ответил, что Россия будет работать с любым американским лидером, однако Байден всё же более удобен для российского руководства. По его словам, реакция Байдена подтверждает, что он был прав.

Байден Джо
дипломатия
скандалы