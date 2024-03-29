Зеленский рассказал, сколько нужно Patriot для защиты промышленности

Вместе с тем Зеленский признал, что война в секторе Газа «переориентировала» мировое внимание, а также внимание США от проблем Украины. «Это факт. И когда ты теряешь внимание со своего региона, когда очевидно, что на тебе не сфокусированы, то это хорошо для России», — добавил он.