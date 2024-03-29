Байден заявил о готовности арабских государств признать Израиль

Как отмечает Bloomberg, в последнее время президент все чаще сталкивается с давлением по поводу поддержки Израиля. Байден предпринимает попытки добиться прекращения огня между Израилем и ХАМАС, которое позволило бы освободить больше израильских заложников и увеличить объем гуманитарной помощи в секторе Газа. Вместе с тем лидер США пытается отменить запланированную наземную операцию ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора, где более миллиона палестинцев нашли убежище, пишет агентство.