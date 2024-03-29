В Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьева

«ЗАО “Армянская сеть телерадиовещания” на основании статей 5 и 6 соглашения “О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации” на основании фактов постоянных нарушений, зафиксированных в регионе, заблокировало трансляцию авторских программ “Вечер с Владимиром Соловьевым” и “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” на общественном мультиплексе телеканала “РТР-Планета” на территории Армении», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, ее деятельность в России признана экстремистской и запрещена).
Согласно документу от 30 декабря 2020 года, на который ссылается Погосян, статья 5 подразумевает в том числе «исключение программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей» и «исключение вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь», а статья 6 — «уважение правил во время национальных праздников и памятных дат» и «соблюдение общих правил во время военного и чрезвычайного положений».
В марте 2022 года были заблокированы каналы «Соловьев Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на YouTube. Причиной были названы нарушения условий использования платформы. Ранее Роскомнадзор обращался с обращением к Google (владелец YouTube) из-за «ограничений» в отношении канала «Соловьев Live». По данным ведомства, видеоматериалы российского журналиста Владимира Соловьева не попадали в раздел «В тренде», хотя «ранее это происходило регулярно».