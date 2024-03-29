В Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьева

Согласно документу от 30 декабря 2020 года, на который ссылается Погосян, статья 5 подразумевает в том числе «исключение программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей» и «исключение вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь», а статья 6 — «уважение правил во время национальных праздников и памятных дат» и «соблюдение общих правил во время военного и чрезвычайного положений».