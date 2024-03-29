Премьер Польши предупредил о предвоенном времени в Европе

Кремль неоднократно утверждал о прямой вовлеченности западных стран в конфликт России и Украины. В конце марта представитель президента Дмитрий Песков заявил о нахождении страны в состоянии войны. «Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден», — пояснил он.