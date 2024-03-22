Песков объяснил свои слова о нахождении России в состоянии войны

«Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути, после того как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениям. Это специальная военная операция де-юре, но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну, после того как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт», — объяснил представитель Кремля.