Песков объяснил свои слова о нахождении России в состоянии войны

«Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути, после того как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениям. Это специальная военная операция де-юре, но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну, после того как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт», — объяснил представитель Кремля.
На вопрос об осуждении части граждан за публикацию пацифистских лозунгов со словом «война» Песков ответил, что в них «иной контекст». «Потому что это в разном контексте слово “война” употребляется. Вы просто сравните, какой контекст у меня и какой контекст в тех случаях, которые вы приводите», — уточнил он.
О том, что Россия сейчас находится «в состоянии войны», Песков заявил в интервью «Аргументам и фактам».
Песков в феврале уже говорил, что российская военная операция «начиналась как операция против Украины с определенными целями, но продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом».
Москва считает участниками конфликта западные страны, которые оказывают Киеву военную и финансовую поддержку. К примеру, 15 марта представитель Кремля заявил, что Франция «не прочь повысить степень своей вовлеченности». В конце февраля французский президент Эмманюэль Макрон не исключил отправку войск на Украину, а 17 марта — проведение сухопутной операции там против российских войск.
Президент Владимир Путин в мае 2023 года говорил, что Россия своими действиями на Украине пытается «прекратить эту войну, которую ведут против нас». Он также обвинял «коллективный Запад» в развязывании конфликта между Москвой и Киевом и при этом предупреждал, что столкновение России с НАТО в полномасштабном конфликте приведет к началу третьей мировой войны.