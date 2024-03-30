Зеленский впервые допустил переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

15 января стало известно, что Зеленский попросил руководство Швейцарии организовать мирную конференцию высокого уровня. Отмечалось, что в ней должно принять участие как можно больше стран. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россию пригласят, хотя приезд ее представителей маловероятен. При этом 13 марта Захарова заявила, что РФ откажется от возможного приглашения именно из-за попыток лоббировать так называемую «формулу мира» Зеленского.