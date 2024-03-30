Зеленский впервые допустил переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

Лидер киевского режима сказал, что российская сторона будет «готова к диалогу», если у украинского государства получится выйти на границы 2022 года, которые существовали до начала специальной военной операции РФ.
«Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем», — сказал он.
Зеленский выразил уверенность в том, что если украинской армии удастся заполучить освобожденные Россией территории, вернувшись к границе 2022 года, то в этом случае российский лидер Владимир Путин будет готов к диалогу.
Ранее, 29 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может потерпеть поражение и потерять еще больше. Он отметил, что Киеву нужны переговоры и что «между русскими и Западом больше нет разумной дискуссии».
Накануне, 28 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией. Он отметил, что дискуссии могут проходить в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, согласно правилам, одобренным участниками.
При этом, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данное заявление противоречит запрету украинского лидера Владимира Зеленского вести эти переговоры. В свою очередь, представитель российского МИДа Мария Захарова указала, что Россия не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии.
15 января стало известно, что Зеленский попросил руководство Швейцарии организовать мирную конференцию высокого уровня. Отмечалось, что в ней должно принять участие как можно больше стран. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россию пригласят, хотя приезд ее представителей маловероятен. При этом 13 марта Захарова заявила, что РФ откажется от возможного приглашения именно из-за попыток лоббировать так называемую «формулу мира» Зеленского.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.