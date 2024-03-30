Паводки в Казахстане: Токаев проведет совещание

Напомним, Касым-Жомарт Токаев с 28 марта находится в Китае с рабочим визитом. Там он принял участие в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума, встретился с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний. С паводками столкнулись сразу несколько регионов Казахстана. По данным МЧС на 29 марта, подтопленными остаются 439 частных жилых домов, 334 придворовые территории и 75 дачных домов в семи областях, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Также на контроле Республиканского штаба находятся 24 размыва автодороги и 84 перелива через автодороги республиканского, областного и местного значения. В ряде регионов страны объявлен режим ЧС.