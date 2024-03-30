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«Тотальная паника». Во Франции раскрыли, что произошло на Украине

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Запад в панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, написал в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Источник: © РИА Новости

«Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о “военной экономике”, вливаемые миллиарды евро — все это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы: Россия явно победила, НАТО проиграло!» — отметил он.

По мнению политика, единственная разумная позиция — это начать мирные переговоры.

«Долой истерику», — резюмировал Филиппо.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.