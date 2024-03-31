Краснов объяснил, зачем заводят уголовные дела на иностранных политиков

Телеведущий спросил, зачем на западных и украинских политиков заводят уголовные дела и как можно «разобраться» с обвиняемыми, если они находятся за границей. «Наверное, увидеть их всех на скамейке правосудия, в судебном заседании, пока нереалистично. Но могу вам сказать, что у этих расследований есть и другая сторона», — ответил Краснов.